新潟県佐渡市の佐渡署両津交番と佐和田交番に昨年１２月３１日、現金計３万１０円と寄付するとの趣旨のメモが届けられた。

両津交番のメモには、送り主として「月光仮面」と書かれていた。同署は全額を県交通遺児基金に寄付する。

同署によると、「月光仮面」の寄付は１９７４年から続いており、これが５３回目。両津交番の入り口近くに、硬貨のみ１万１０円がビニール袋に入れて置いてあった。同封のメモには「毎日１枚づつ集めた小銭です 交通事故などで困っている人に少しでも役立てば幸福です 月光仮面」と書かれていた。

佐和田交番では、カウンターに１万円札２枚と「わずかですが交通遺児のために使ってください」との匿名のメモが入った封筒が置かれていた。同交番への匿名の寄付は８７年から続いているといい、４０回目。

同署によると、両交番への寄付金の総額は累計１１０万６９１２円。藤ノ木昭朗副署長は「長年にわたり寄付をされている方々のおこころざしには、深く感銘を受けている。ご意向に沿い、交通遺児のために役立ててもらいます」とのコメントを発表した。