「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」を『news every.』直川貴博キャスターがお伝えします。

6日も鳥取、島根で大きな地震があり、鳥取・米子市では自主避難所も開設されました。災害はいつ起こるか分かりません。「もしも」の備えが必要です。

私は昨年春まで福島でアナウンサーをしていました。「3.11」当時も避難所ではスリッパが足りず、底冷えの寒さを靴下1枚で過ごした方も多かったそうです。冬の避難所はスリッパがないと足先から全身が冷えてきます。

6日は、足首まで守れる「新聞紙スリッパの作り方」をお伝えします。用意するのは、新聞紙のみ。片足で3枚使います。

１．まずは3枚重ねた新聞紙の端をおよそ5センチ折り返します。

２．折り込んだ先に、かかとを当てて持ち上げ、

３．両サイドを足の横まで持ってきて折り目をつけます。

４．新聞紙の両端を足にかぶせるように折ります。

５．つま先から1〜2センチ離れたところをマークして、足を抜きます。余った分は下に折り込みます。

６．マークした箇所からぐるっと反対側（足の裏の方） に折り込みます。

７．かかと部分に余ったところを入れ込んで完成です。

中に段ボールや余った新聞紙を入れたりテープで補強したりするのも良いということです。「もしも」に備えて覚えておくと良いですね。

（1月6日放送『news every.』より）