中日は6日、ミゲル・サノー内野手の獲得を発表した。

サノーはメジャー通算722試合に出場して、打率.233、164本塁打、424打点の成績を残し、ツインズ時代の19年に34本塁打、21年にも30本塁打を放ったことのある長距離砲。ドミニカウインターリーグでは、12月19日現在24試合に出場して、打率.315、9本塁打、25打点、OPS1.039。中日課題の長打という部分では大いに期待が持てる。

ナゴヤ球場からナゴヤドーム（現バンテリンドーム）を本拠地にした1997年以降、シーズン30本塁打以上放った選手はレオ・ゴメス、福留孝介、タイロン・ウッズ、トニ・ブランコ、和田一浩、アレックス・ゲレーロの6人しかいない。広いドーム球場を本拠地にしていたことも関係しているのか、最後に30本以上放ったのも17年に35本塁打放ったゲレーロだ。

チームとして見ても、最後にシーズン30本塁打以上放ったのが17年のゲレーロ。18年以降は、シーズン30本塁打以上放った選手がおらず、その間にシーズンチーム最多本塁打は18年のビシエドの26本、日本人では23年に24本塁打を放った細川成也だ。

今季から本拠地・バンテリンドームにはホームランウイングが設置され、球場が狭くなる。サノーは“コンタクト”という部分に課題はあるが、日本の野球にアジャストできれば、間違いなく30本塁打近く打てるポテンシャルを持っている。

サノーがしっかりと機能すれば、3年連続20本塁打を放つ細川もマークが分散され、球場が狭くなったバンテリンドームでさらなる本塁打量産に期待が持てる。サノーが打てるか、打てないかで、打線も変わっていきそうだ。

▼ 97年以降シーズン30本塁打以上放った中日の選手

97年：ゴメス（31本）

99年：ゴメス（36本）

03年：福留孝介（34本）

05年：ウッズ（38本）

06年：ウッズ（47本）、福留孝介（31本）

07年：ウッズ（35本）

08年：ウッズ（35本）

09年：ブランコ（39本）

10年：和田一浩（37本）、ブランコ（32本）

17年：ゲレーロ（35本）