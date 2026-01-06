Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、パワフルなサウンドと実用的なモバイルバッテリー機能を兼ね備えたJBLのポータブルスピーカー「CHARGE 5」がお得に登場しています。

JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブラック JBLCHARGE5BLK 【国内正規品】 10,500円 （57％オフ） Amazonで見る PR PR

JBLのポータブルスピーカー「CHARGE 5」が57％オフ！ ダイナミックな高音質と厚みのある低音が魅力

JBLのBluetoothスピーカー「CHARGE 5」が驚きの57％オフで登場。今なら、10,500円で購入できるチャンスです。

落ち着いたシンプルなデザインながら、メタル素材を用いたロゴがオシャレ。

高音域の20mm径ツイーターと低中域の大口径ウーファーを分けた「2WAY構成」を採用。ボーカルの声もハッキリ聴こえ、クリアな高音と厚みのある低音を両立。

両サイドに搭載されたデュアル・パッシブラジエーターは、量感と奥行きのある豊かな音楽再生を可能にしています。

1日中使える大容量バッテリーが特長。音楽を聴きながらスマホも充電できて便利

7500mAhの大容量バッテリーを搭載。約4時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生ができ、自宅だけでなく泊まりがけのアウトドアでも大活躍。

本体背面に給電用のUSBポートがあり、音楽を楽しみながらスマホを充電できる優れモノ。

iPhone12は約1.7回、Samsung Galaxy S20なら約1.2回分充電が可能。スピーカーなのにモバイルバッテリーとしても使えて便利です。

本体正面にあるバッテリーインジゲーターのおかげで、バッテリー残量がひと目で分かるのもGOOD。

屋外・屋内どちらでも使用可能。「PartyBoost」機能で周辺機器との接続もスムーズです

IP67の防水・防じん性能を備え、充電端子も防水対応を施しており、突然の雨でも問題なし。お風呂・キッチンといった水周りや、ビーチやキャンプ場での使用もOKです。

途切れにくいBluetooth接続を実現した「PartyBoost」機能が秀逸。

本体の「PartyBoost」ボタンを押すだけで、同機能を搭載したスピーカー同士を同時に100台接続。大きな会場で一斉に音楽を鳴らしたい時に役立ちます。

スマホやタブレットなどの機器を最大2台までBluetooth接続できるので、シームレスな切り替えができますよ。

ブラックやグレー、レッド、ブルーなど全5色。自宅、車の中、パーティーなどシーンに合わせた1台で音楽を楽しもう！

＞＞JBLのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年1月6日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazon スマイルSALE 初売り」