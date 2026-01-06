「節約中もオシャレしたい！」→【ダイソーのファッション小物】が大当たりかも！

なにかと出費が多い年末年始、おしゃれがしたいけれど節約もしたい……。そんな大人女性は、プチプラのファッションアイテムをチェックしてみて。今回編集部が注目したのは、【ダイソー】でゲットできるファッション小物。チェック柄やボアなど冬らしい要素をたっぷり詰め込んだアイテムは、身につけるだけでコーデを格上げできるかも。

華やかな顔まわりを演出するチェック柄のマフラー

【ダイソー】「マフラー チェック柄（フリンジ付、シックカラー）」\550（税込）

トレンド感のあるチェック柄のマフラーは、身につけるだけで顔まわりがパッと華やぎそうです。ブルー系・茶系・グレー系といった落ち着いた雰囲気のカラー展開で、大人のデイリーコーデにぴったり。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「生地感は柔らかで、肌にやさしく馴染みます」とのことで、使い心地も良いようです。長さは約2mもあり、巻き方のアレンジが楽しめそう。

もこもこのボアが冬らしいアクセントに

【ダイソー】「レディースコージーフリースキャップ（ブラック、ブラウン）」\330（税込）

被るだけで冬ムードが加速しそうな、ボアのキャップ。もこもこのボアアイテムは甘くなりそうで避けがちという大人女性も、カジュアルなキャップならトライしやすそう。フロントにはロゴの刺繍が施されており、プチプラとは思えないクオリティの高さ。サイズ調整ができる面ファスナーが付いているので、好みのフィット感で被れるのが魅力的。

