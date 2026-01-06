猫の性別が相性に影響するのはなぜ？

猫の性別が相性に影響するのは、ズバリ「人間のもとで暮らすようになったから」といえます。

猫はもともと単独行動を好む動物で、群れを形成しません。しかし人間と暮らす中で、複数の猫が同じ空間で過ごすことも増えてきました。

その際、猫同士の関係がうまくいくかどうかは「性格」「年齢」「社会化の経験」など複合的な要素が関わってくるのですが、性別もその一つとして挙げられるのです。

性別によって影響する主な要素といえば、縄張り意識、そして発情です。

たとえば未避妊・未去勢の猫は性ホルモンの影響で攻撃性が強くなったり、競争が激しくなったりします。

一方で去勢・避妊手術を済ませると、そういった影響が弱まり、性別による傾向が薄れるケースが多いです。このように猫の性別は、双方の相性を決めるひとつのカギとなります。

猫の3つの組み合わせと注意点

1.オス猫×オス猫

オス同士の組み合わせは、「相性が悪い組み合わせ」の代表格です。

とくに未去勢のオス猫同士は縄張り争いや支配権争いが激しくなり、喧嘩やストレスを引き起こすパターンが目立つもの。

しかし去勢手術を受けたオス猫同士であれば、性ホルモンの影響が減少するため、比較的落ち着いた関係になれる可能性も高くなります。

去勢によってオス同士の競争心やスプレー行動（マーキング）は抑えられ、遊び相手として互いを受け入れやすくなるはずです。

ただし元の性格が激しい猫や、神経質な猫同士の場合は、仲良くなるまで時間がかかったり、そもそも折り合いがつかないケースもあります。

反対に子猫の頃から兄弟として一緒に育ったオス同士であれば、去勢の有無を問わず非常に仲良く過ごす場合も多いです。

【注意点】

2.メス猫×メス猫

初めて同じ空間に入れるときは、別々の部屋で段階的に準備をする トイレや食事の場は複数用意し、少しでも競争を避ける 初期は監視付きで接触させる、焦りは禁物 可能であればなるべく子猫のときから同居を始める

メス同士の組み合わせは、「オス同士と同じくらい難しい」傾向があります。

一般的にメス猫はオス猫ほど激しい縄張り意識を持たないので、性別だけで見れば比較的落ち着いたペアになりやすい…と思われがちですが、必ずしもそうではないようです。

メスは神経質な子が多く、双方が神経質な場合やはり関係がなかなか良くならないパターンもあるのでしょう。

そのためメス同士なら問題ないという先入観は捨てて、同居をするならオスと同じように慎重に行う必要があります。

【注意点】

3.オス猫×メス猫

慣れるまでの間、十分な個別スペースを確保する 神経質な子はストレスを感じやすいため、ストレスで体調が崩れていないか注意をする

オス×メスの組み合わせは、「比較的仲良くなりやすい」ベストなペアです。

その理由は双方が縄張りの「ライバル」にならないこと、本能からオスがメスに対して攻撃的になりにくく衝突が起きないことなどが考えられます。

ただし、これは避妊・去勢手術を済ませていることが前提です。未避妊・未去勢の状態でオス猫とメス猫を同居させると、発情期に騒がしくなったり、子猫が増えて飼育崩壊に繋がる恐れがあります。

そのため子猫を望まないなら、避妊去勢手術は必須。手術をすれば、穏やかな関係を築きやすくなります。

【注意点】

まとめ

異性同士であっても急に距離を縮めることは期待しない 繁殖を望まない場合は必ず避妊去勢を行う

猫の相性について性別による傾向を見てきましたが、まとめると次のようになります。

オス×オスは未去勢だと喧嘩が起こりやすいが、去勢済みなら比較的落ち着く メス×メスは良いと思われがちだが、オス同士と同じくらい（もしくはそれ以上）相性が悪くなる可能性がある オス×メスは最も相性が良いケースが多いが、避妊去勢が必須

いずれにせよ、性別はあくまで相性を決める要因のひとつであり、最終的な相性は猫同士の性格や経験、年齢によっても大きく変わります。

そのため複数の猫を迎える場合は、性別だけで決めず、実際の行動や相性をしっかり観察しながら見極めていかなければいけません。