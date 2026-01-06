4歳息子の「ママ、ぼく見てないでしょ」にドキリ。ソファでくつろいでいた私に『必要だったルール』とは

これは筆者自身の体験です。忙しい毎日の中で、ついスマホを手に取ってしまっていた私。息子がそのことに気づき、「ママ、見てないじゃん」と言われた瞬間、自分の態度を反省しました。息子が教えてくれた「大切なものを見逃さない」ことの重要性を感じた出来事です。

スマホばかり見ていた私

夕飯が終わり、片づけも一段落した後、ソファにごろんと横になって、ついスマホを手に取るのが私の小さな楽しみでした。その日も、テレビでアニメを流しながら、Xを見て、ママ友のグループLINEに返信して……と、親指だけが忙しく動いていました。足元では、4歳の息子がレゴでロボットを作っています。

息子の声にハッと気づく

「ママ、見て！ ロケットパンチだよ！」



「すごいね～」と返事はするけれど、目線はずっとスマホの画面。ちょうど通知がまとめて来て、ますます視線は下に釘付けでした。

しばらくすると、息子が私の正面に立ちました。レゴのロボットをぐいっと目の前に出して、今度は少し強めの声で、



「ママ、本当に見て！」

それでも私は、「ごめん、ごめん。あとで写真撮ろうね」と、また画面に目を戻してしまいました。