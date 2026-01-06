Xで投稿

競馬の「2025年度JRA賞」受賞馬選考委員会が6日に行われ、フォーエバーヤング（牡4、矢作）が年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬、最優秀ダートホースの3冠に輝いた。馬主は「ウマ娘」で知られるCygamesの親会社サイバーエージェントで会長を務める藤田晋さん。自身のXで「誰かに言われた通り、私の前世は国かなんか救ってるんだと思います…」と反応した。

フォーエバーヤングは投票総数248票中、226票を集めて年度代表馬に輝いた。最優秀4歳以上牡馬では208票、最優秀ダートホースでは実に230票を集めての圧勝だった。

世界最高賞金のG1サウジカップを勝ち、日本調教馬として初めて世界最高峰の米G1ブリーダーズカップクラシックを制覇。2025年内の中央出走は「0」だが、記者投票で多くの支持を集めた。

馬主の藤田さんは自身のXを更新。「フォーエバーヤングが『年度代表馬』『最優秀4歳以上牡馬』『最優秀ダート馬』の3冠に選ばれました。誰かに言われた通り、私の前世は国かなんか救ってるんだと思います…」と反応していた。



（THE ANSWER編集部）