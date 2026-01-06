東農大が6日、公式X（旧ツイッター）を更新。同大応援団の「大根踊り」を無断で撮影し、SNSなどへ投稿する行為に対して警告し、削除を要請した。



【写真】東農大の伝統応援 これが「大根踊り」

公式Ｘでは「■SNS等での『青山ほとり（大根踊り）』投稿に関するお詫びと削除のお願い」と題し「皆さま箱根駅伝では多大なご声援を沿道やテレビの前、SNS等からお寄せいただき有難うございました。今回、箱根駅伝当日の沿道でも行われていた本学応援団の『青山ほとり（以下、大根踊り）』について重大なお願いがございます」と呼びかけた。



東農大出場時には、箱根駅伝の沿道で披露される伝統応援。「多くの皆さまにご覧いただき、愛されている『大根踊り』ですが、日々、全力で練習に取り組む学生たちがいて成り立っています。東京農業大学では学生保護の観点から応援活動やその模様についての無断撮影および無断でのSNS投稿を禁止しており、会場でも大きく注意書きを掲示すると共に呼びかけをしておりました」と経緯を説明した。



さらに「全ての方の『大根踊り』に関するSNS上の投稿が悪意のある『悪質な投稿』とは考えておりませんが、削除をいただけますようお願い申し上げます。当アカウントでもこうした一般の方の投稿を『悪質な投稿』と捉えずリポストし皆さまにご紹介していた例がございましたが、のちの影響を考え削除しております」と注意喚起した。



「多くの方や報道関係者の方にご注目いただいていた中で誠に申し訳ございませんでした。皆さまに反響をいただいております『大根踊り』ですが担い手がいなくなってしまいますと箱根駅伝のみならず様々な行事等でも披露できなくなってしまいます。どれも反響のある投稿ばかりで悪意あるものはその一部と考えておりますが、学生保護の観点からご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます」と切実に訴えた。



公式Xでは、同大の全学応援団 顧問・相談役一同名による注意書きの画像を添付。「撮影・投稿禁止 以下の行為は固く禁止されています・悪質な撮影行為・ローアングルからの撮影・SNSや動画サイトへの無断投稿 これらの行為は、肖像権・プライバシー権の侵害に該当する可能性があります 無断投稿が発覚した場合、法的措置を取る可能性があります 違反行為は記録・通報の対象となります 皆様の良識ある行動を強く求めます」と記されていた。



