3児の母・辻元舞、引っ越しした自宅を公開 洗練された空間に絶賛の声「子どもが3人もいる家庭とは思えない オシャレすぎる」
3児の母でモデルの辻元舞（38）が、6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。同じマンション内で引っ越ししたという自宅を公開した。
【動画】「本当に整理整頓されてて凄い…!!」子どもがいるとは思えない、辻元舞の整えられた自宅
辻元は「【ルームツアー】引っ越しして初公開！ダイニング/リビング/子供部屋/寝室」と題した動画で、夫とともに2026年最初の動画としてルームツアーを撮影。クリスマス前に撮影された、白を基調としたナチュラルな雰囲気ただようリビングなどを紹介している。
ダイニングテーブルに置かれた個性的なデザインの椅子や、まだ食べこぼしがあるという次男と長女が食事をする場所には、汚れ防止のビニールを設置するなど、洗練されたインテリアの中に、さり気なく育児の工夫が隠れていた。
リビングに設置された、帽子のように見える照明や、オーダーで取り付けたというシューズクローゼット、スタイリッシュなインテリアが飾られた来客用のトイレも披露している。
さらに、広々とした夫婦のベッドルームも公開。ベッドの反対側には玄関同様にオーダーして設置した壁一面のクローゼットを紹介し、以前の家では「収納が足りない」という理由でごちゃごちゃしてしまったことを話し、新居では物を厳選して収納に力を入れたことを明かした。
辻本の整えられた自宅の様子に、コメント欄には「子どもが3人もいる家庭とは思えない オシャレすぎる」「おしゃれな家具、参考になります！色味やメーカーを統一したりするのも素敵ですね」「本当に整理整頓されてて凄い…!!凄い……」「センス大爆発」などと、称賛する声が寄せられている。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産した。
