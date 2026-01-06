ボートレースからつのG3「オールレディースNew Year Cup」は6日、3日目の開催を終えた。いよいよ7日は準優18の椅子を争う予選ラストを迎える。

待望の初白星にようやく笑みがこぼれた。3日目の平山智加（40＝香川）は8Rに登場。3コースから捲り差して1着でゴールした。2日目は出足のなさに肩を落としていたが、何とか舟足を上積みさせた。

「5走した中では一番バランスが取れていたかな。もちろん上位の方はいますし、1着で出てこられたので競った感じはまだ分からないけど、体感は良かったです」

これで最低限のレベルにはなった。3日目終了時点での得点率は6.80の12位タイ。予選突破は安全圏といえる。ただ、何としても準優の好枠は欲しいので、予選ラストの2走も重要。残る課題はスタートだ。

「コンマ10くらいの質がいいスタートを行けたらいいんですけどね。風も変わるし、行ったら早くて、ためたら遅れてしまって難しい」

こうなれば腹をくくるしかない。予選ラストは1号艇の2Rと4号艇の9R。前半で準優当確ランプをともして、楽な気持ちで後半に挑みたい。