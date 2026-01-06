プロ野球阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が3日放送の読売テレビ「あすリート」に出演。愛弟子で番組ナビゲーターの鳥谷敬氏（44）と対談した。

与えられたトークテーマは「新戦力」。25年のドラフトで、1位・立石正広内野手（創価大）、2位・谷端将伍内野手（日大）、3位・岡城快生外野手（筑波大）と1〜3位まで右打ちの打者を獲得したことに触れ、岡田氏は右の好打者の希少性を力説し「だから絶対、立石いかなあかんと思ってた」とドラ1指名の立石に太鼓判を押した。

これに鳥谷氏は「立石選手はサード、セカンド。ポジション的にはレギュラーと丸かぶりしてるんですけど、岡田さんがその状況だったらどうしますか？」と質問。

岡田氏は「まず、守備じゃなくバッティングで、1軍でどれくらいいけるかっていう見極めやろうな。こいつ1年目からいけると思ったら、ある程度（レギュラー陣と）コンバートする必要はあるわな」と回答。

さらに「それはやっぱり見てからやで。今の段階では分からんわ」としながらも「いつも言うのは比較論やな。右バッターは貴重だから、どの選手と比較というかな」。「それこそキャンプで立石のバッティングを見る。それからでも十分いけると思うけどね。そらもうキャンプでの見極めよ」と春季キャンプが鍵を握るとした。