Ｊ１川崎は６日、麻生グラウンドで２６年百年構想リーグに向けて始動した。岡山から新加入のスベンド・ブローダーセンが練習後、報道陣の取材に応じ、流ちょうな日本語で受け答えした。

ドイツ出身のＧＫは「今日もたくさんサポーターが来ているし、チームの雰囲気もみんな元気だった。ＧＫのグループも、いい選手たちがいる。私もこのチームの力になりたい」と話した。２１年から横浜ＦＣで、２４年からは２年間岡山でプレーした。Ｊ１通算６６試合、Ｊ２で７３試合出場の実績を持つ。

「初めて日本に来た時は、２０２１年、神奈川の横浜ＦＣに来た。その年に川崎が優勝した。私のイメージは、日本の一番強いチーム。いつか川崎でプレーできたらうれしいと思っていた」と明かした。「私が生まれた年も１９９７年」と、クラブ創設年と同じであると語った。

今後のポジション争いやリーグ戦に向けても、「もちろんＧＫはゴールを守ることが大事だが、センターバックやボランチも含めて中を閉めるとか、相手のストライカーに簡単にシュートを打たせないようにプレーしたい。いいコミュニケーションを取りながら正しいポジションに入る。これからチームメイトやＧＫチームと話しながら良い守備をつくりたい」と意欲を見せた。目標を問われると「ここは川崎だから、一番上を目指している」ときっぱりと言った。日本語習得の秘けつについては「岡山で私の通訳をしてくれていた人がいつも隣にいて、私が『この言葉は何？』と聞いたり。彼にすごく助けてもらった」と感謝した。