東京Vが6日、よみうりランドの練習場で始動、新体制発表会見も行った。

初日から約2時間、体を動かしたが、数チームからオファーをもらいながら、残留を決断したMF森田晃樹（25）は「確定ではなかったが、城福さんがやるんじゃないかというのはひとつ判断材料になった。自分が成長できるかと思った」城福監督の続投が決め手となったことを明かした。さらに今季から背番号も10番に。ラモス瑠偉氏らが付けた栄光の番号で、森田自身はユース時代以来の10番だ。江尻強化部長から打診されて3日後に催促の電話で了承を伝えたが、なぜ2日間返事をしなかったかを聞かれて「忘れていました」と笑わせた。

新体制会見では城福浩監督（64）が100年構想リーグについて、「得点が課題なのは明らか。捉え方で、ストライカーを持ちたいが、一番大事なのはJ1に残ること。勝ち点を取ることを何よりも優先させたい。勝ち点を取りながら成長させれば一番いい。チームのリアルを見れた」と8月開幕の26〜27シーズンを見すえる。新加入選手は3人と少なかったが、川崎Fから加入のDF田辺秀斗（23）は「自分を変えたいと思った。城福監督は厳しいが成長したいと思った」と、覚悟を口にした。