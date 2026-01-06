J1Àîºê¤ÎÃ«¸ý¡¢½éÎý½¬¤Ç°ÕÍß¡¡¿·²ÃÆþ¡Ö¼éÈ÷¤¬Âç»ö¤Ê¥Á¡¼¥à¡×
¡¡J1Àîºê¤¬6Æü¡¢Àîºê»Ô¤Ç2026Ç¯¤Î½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏJ1¤ÇºÇÂ¿67ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿°ìÊý¡¢3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤57¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ8°Ì¡£ÅìµþV¤«¤é¿·²ÃÆþ¤ÎDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼éÈ÷¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ºÅÀ¤Ï¾¯¤·¡Ê¥×¥ì¡¼¤¬¡Ë·Ú¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÎý½¬¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â¹»Ç¯Âå¤Þ¤ÇÅìµþV¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤ò·Ð¤ÆÅìµþV¤Ç¥×¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿26ºÐ¡£½é¤á¤Æ¤Þ¤È¤Ã¤¿¿å¿§¤È¹õ¤ÎÎý½¬Ãå¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£