2人組ロックバンド「ポルノグラフィティ」の岡野昭仁（51）が、息子とスキーをする貴重な動画を公開し、反響が寄せられている。

【映像】「衝撃映像」息子とのスキー動画＆自宅前の写真

これまでにもXで、プライベートの様子をたびたび発信している岡野。日本テレビ系ドラマ『良いこと悪いこと』で、2001年に発売された「アゲハ蝶」が起用され話題となっていた2025年11月28日の投稿では、「苦手な人すみません 家の前にずっとこの子がいるんです。このタイミングでアゲハ蝶ってと思いひとりニヤついてたけど、どうやら違う種類らしい…」と、羽を休めた蝶がいる自宅前の写真を公開していた。

「衝撃映像」息子とのスキー中の動画を公開

2026年1月5日には、息子とスキーに行ったことを報告。

「雪山に行って来たんだ。で、息子が見てる前でめちゃくちゃ転けたんだ。それも帽子とサングラスが2m吹っ飛んでくくらいに。怪我はないのよ。でもあんな転けたら親の威厳もないのよ。はずー」と明かし、決定的瞬間を収めた姿を公開した。続く投稿では、「帽子2mは嘘でした」と、盛大に転んでいる姿をループ再生した自虐的な動画をアップしている。

この投稿に「衝撃映像」「家族団欒の良き瞬間を見させていただき、ありがとうございます」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）