ポルノ岡野昭仁（51）「衝撃映像」「家族団欒の良き瞬間」息子とのスキー中の姿にファン驚愕
2人組ロックバンド「ポルノグラフィティ」の岡野昭仁（51）が、息子とスキーをする貴重な動画を公開し、反響が寄せられている。
これまでにもXで、プライベートの様子をたびたび発信している岡野。日本テレビ系ドラマ『良いこと悪いこと』で、2001年に発売された「アゲハ蝶」が起用され話題となっていた2025年11月28日の投稿では、「苦手な人すみません 家の前にずっとこの子がいるんです。このタイミングでアゲハ蝶ってと思いひとりニヤついてたけど、どうやら違う種類らしい…」と、羽を休めた蝶がいる自宅前の写真を公開していた。
「衝撃映像」息子とのスキー中の動画を公開
2026年1月5日には、息子とスキーに行ったことを報告。
「雪山に行って来たんだ。で、息子が見てる前でめちゃくちゃ転けたんだ。それも帽子とサングラスが2m吹っ飛んでくくらいに。怪我はないのよ。でもあんな転けたら親の威厳もないのよ。はずー」と明かし、決定的瞬間を収めた姿を公開した。続く投稿では、「帽子2mは嘘でした」と、盛大に転んでいる姿をループ再生した自虐的な動画をアップしている。
この投稿に「衝撃映像」「家族団欒の良き瞬間を見させていただき、ありがとうございます」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）