¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ê71¡Ë5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¸÷°ì¡õ¥·¥²¤ÎSHOW¥Þ¥ó!!¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£±éµ»¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤µ¤ì¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤òÆÃ½¸¡£¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾®Æü¸þ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢ÄÍÃÏÉð²í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±éµ»ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Æü¸þ¤Î±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢VTR½Ð±é¤·¤¿Å·³¤Í´´õ¤Ï¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÁÛÁü¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ê¼èÄ´¼¼¤Ç¡Ë¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Á´¿È¤Ç´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤»¤ê¤Õ¤Ê¤·¤Î±éµ»¤Ç´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëµ»½Ñ¤òÀä»¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾®Æü¸þ¤Ï¡ÖÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È½ñ¤¡ÊÂæËÜ¤ÎÆ°ºî¤òµ¤·¤¿Ê¸¾Ï¡Ë¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃÊÌ²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤ä¤¯¤¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÂáÊá¤¹¤ë¤¾¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡É¤Ã¤Æ¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÁª¤Ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤»¤ê¤Õ¤ò¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤«¤é¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤º¡¢¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¡¢¶¦±é¤·¤¿ÄÍÃÏ¤«¤é¤â¡ÖÀÅ¤«¤ËÅÜ¤ë¡¢ÀÅ¤«¤Ëµã¤¯¤È¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬Ã£¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ÏÎý¤Î¿Í¤Î¡Ä¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤µ¤ì¤¿¾®Æü¸þ¡£Å·¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¡Á¤â¤¦¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£