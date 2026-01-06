今年の冬は、エアコンをつけっぱなしにしています。つけたり消したりするより安いと思うのですが、妻は信じていません。「つけっぱなし」のほうが節約になると思うのですが、実際のところどうなのでしょうか？エアコンの電気代を解説！

条件次第では「つけっぱなし」のほうが安い

結論から言うと、一定の条件を満たせば、エアコンはつけっぱなしのほうが電気代を抑えられることがあります。その理由を理解するには、エアコンの仕組みを知る必要があります。



エアコンが最も電力を使うのは「運転開始時」

エアコンは、部屋の温度を設定温度まで一気に上げるときに、最も多くの電力を消費します。特に冬は外気温が低いため、運転を開始した直後はフルパワーで稼働します。これを短時間で何度も繰り返すと、その都度大きな電力を使うことになります。



つけっぱなし運転が有利になる理由

一方、エアコンをつけっぱなしにすると、設定温度に達したあとは弱運転や維持運転に切り替わります。この状態では消費電力が抑えられ、室温を保つだけで済みます。そのため、結果的に電気代が安くなるケースがあるのです。



つけっぱなしが向いているのはどんなとき？

ただし、どんな場合でもつけっぱなしが得になるわけではありません。ポイントはエアコンを消している時間の長さです。

一般的に、外出時間が30分～1時間程度であれば、つけっぱなしのほうが効率的とされています。

パナソニック株式会社が行った「30分の外出を1日2回、1ヶ月間行った際のエアコン稼働における電気代の差異」のシミュレーションによると、外気温が3℃より低い場合、エアコンを切ってから30分経つと、室温が大きく下がるという結果がでています。数時間以上家を空ける場合は、エアコンを切ったほうが無駄な電力消費を防げます。



住宅の断熱性能も電気代を左右する

住宅環境も重要な要素です。断熱性や気密性が高い住宅、マンションなどでは室温が下がりにくいため、つけっぱなし運転のメリットが出やすくなります。反対に、古い木造住宅など熱が逃げやすい家では、つけっぱなしにしてもフル稼働が続き、電気代が高くなりがちです。



設定温度を間違えると逆効果

冬の暖房の適正温度は20～22度程度とされています。これ以上高く設定すると、つけっぱなしでも電気代は大きく上がります。「つけっぱなし＝節約」ではなく、「適切な温度で安定運転」が節約のポイントです。

しかし、ひと昔前のエアコンは性能が低く、こまめに消したほうが確実に安い時代もありました。しかし現在のエアコンはインバーター制御により、省エネ性能が大きく向上しています。その結果、「つけっぱなし」という選択肢が現実的になったのです。



家庭に合った使い方を見つけよう

・短時間の外出ならつけっぱなし

・長時間外出ならオフ

・断熱性が高いほど有利

・設定温度は控えめに

これらを意識すれば、「つけっぱなしのほうが安い」という考えは決して間違いではありません。今年の冬は、電気代明細を確認しながら、ご家庭に合ったエアコンの使い方を見つけてみてください。きっと、納得できる答えが見えてくるはずです。



出典

パナソニック株式会社 冬の暖房、エアコンは「つけっぱなし」と「こまめにオンオフ」のどちらがお得？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー