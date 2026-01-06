1児の母・内山理名「ホッとする」手作り和食ランチ公開「盛り付けのセンス抜群」「彩り豊かで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】女優の内山理名が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのランチを公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「盛り付けのセンス抜群」5品並んだ和食ランチ
内山は「普通な和食が食べたくなって、大好きな魚久の京粕漬けで」と記し、魚メインのランチの写真を投稿。「柚子・みつば・松前漬けとか余ったものをプラスして」と小皿に盛られた松前漬けや汁物が並ぶ健康的な和の食卓を披露し、「ホッとする…」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「優しいご飯」「盛り付けのセンス抜群」「彩り豊かで美味しそう」「理想的なメニュー」といったコメントが寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
