ナヨン（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/06】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が1月6日、自身のInstagramを更新。コーディネート写真を公開した。

【写真】TWICEメンバー「脚のラインが美しい」驚異のスタイルにファン衝撃

◆ナヨン、美脚際立つミニ丈コーデ披露


ナヨンは韓国のアパレルブランドをメンションし、コーディネート写真を投稿。白の襟付きシャツとミニ丈のボトムスが一体となったワンピースにソックスを合わせた美しい脚が際立つショットを披露した。

また、ボーダー柄の長袖に半袖を重ねたレイヤードスタイルやアーガイル柄のトップスを着用した姿も公開していた。

◆ナヨンの投稿に「神スタイル」と反響


この投稿に、ファンからは「神スタイル」「何着ても似合う」「脚のラインが美しい」「可愛さが溢れてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】