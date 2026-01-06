TWICEナヨン、ミニ丈から美脚スラリ「神スタイル」「可愛さが溢れてる」と熱視線
【モデルプレス＝2026/01/06】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が1月6日、自身のInstagramを更新。コーディネート写真を公開した。
【写真】TWICEメンバー「脚のラインが美しい」驚異のスタイルにファン衝撃
ナヨンは韓国のアパレルブランドをメンションし、コーディネート写真を投稿。白の襟付きシャツとミニ丈のボトムスが一体となったワンピースにソックスを合わせた美しい脚が際立つショットを披露した。
また、ボーダー柄の長袖に半袖を重ねたレイヤードスタイルやアーガイル柄のトップスを着用した姿も公開していた。
この投稿に、ファンからは「神スタイル」「何着ても似合う」「脚のラインが美しい」「可愛さが溢れてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
