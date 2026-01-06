¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¡ÖËÜÌñ¤Î²¸·Ã¡×¤È¡È¤®¤Ã¤¯¤êÇØÃæ¡É¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¸ò¤¸¤ê¤Ë¹ðÇò¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á
ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¡Ö¤®¤Ã¤¯¤êÇØÃæ¡×¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾»³¤Ï¡Ö¡ÚÇØÃæ¥®¥Ã¥¯¥ê¤ä¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡Û¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏËÜÌñ¤Î¾¾»³¤Ç¤¹ÁáÂ®ËÜÌñ¤Î²¸·Ã¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2026Ç¯¤¬ËÜÌñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ«ÃåÂØ¤¨¤¿¤éÇØÃæ¤ËÅÅµ¤Áö¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡Öµ¤¹ç¤¤¤Îµ´¤Ê¤Î¤Çmomiji1È¯ÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Àã¤È¶¦¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÄ¹»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¿²ÂÞ¤Ç¿²¤Æ´¨¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¤ÉþÃå¤Æ¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHK¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£Æü¤«¤é¡Ú¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Û»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö10»þ¤«¤é´Ñ¤ÆX¤Ç¼Â¶·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶á»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¤®¤Ã¤¯ÇØÃæ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¡Ö¡Ú¹ø¥ß¥¹¤ÇÉÔ³Î¤«¤Ê¹øÄî¡Û¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾»³¤Ï¡Ö¡ÚÇØÃæ¥®¥Ã¥¯¥ê¤ä¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡Û¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏËÜÌñ¤Î¾¾»³¤Ç¤¹ÁáÂ®ËÜÌñ¤Î²¸·Ã¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2026Ç¯¤¬ËÜÌñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ«ÃåÂØ¤¨¤¿¤éÇØÃæ¤ËÅÅµ¤Áö¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡Öµ¤¹ç¤¤¤Îµ´¤Ê¤Î¤Çmomiji1È¯ÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Àã¤È¶¦¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÄ¹»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¿²ÂÞ¤Ç¿²¤Æ´¨¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¤ÉþÃå¤Æ¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHK¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£Æü¤«¤é¡Ú¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Û»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö10»þ¤«¤é´Ñ¤ÆX¤Ç¼Â¶·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶á»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¤®¤Ã¤¯ÇØÃæ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¡Ö¡Ú¹ø¥ß¥¹¤ÇÉÔ³Î¤«¤Ê¹øÄî¡Û¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÇØÃæ¥®¥Ã¥¯¥ê¤ä¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡Û¡Ä— ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á (@K_Matsuyama2023) January 6, 2026