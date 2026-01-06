新木優子×SNIDEL HOME第3弾♡おうちも外も可愛い最新コラボが登場

SNIDEL HOMEから、新木優子との待望の第3弾コラボレーションが登場します。愛犬シュナウザーやフラワーモチーフを散りばめたデザインは、おうち時間はもちろん、ワンマイルにも活躍するラインアップ。素材や配色、シルエットまで細部にこだわり、リラックスしながらも気分が高まる仕上がりに。日常にそっと寄り添う、今の気分にぴったりなスペシャルコレクションです。

シュナウザーが主役のニット

ニットジャガードシリーズは、ふっくら柔らかな着心地が魅力。ニットプルオーバー8,580円、ニットショートパンツ7,920円、ニットカーディガン9,680円を展開します。

カラーはすべてOHWT,LPNK,NVY。首元や裾のライン、金ボタンなどスクールテイストを取り入れつつ、シュナウザーの毛並みや糸色までこだわったデザインで、大人の遊び心を感じさせます。

ワンマイルもOKなスウェット

スウェットシリーズは、適度な厚みのコットン素材を使用。スウェットプルオーバー10,780円、スウェットロングパンツ9,460円で、カラーはOWHT,GRY,GRNを展開します。

ユニセックスで着用できるオーバーサイズ設計と、裾のドローコードでシルエット調整が可能。ポケットやシュナウザープリントなど、実用性と可愛さを両立しています。

華やぎセットアップ＆雑貨

カットセットアップは11,550円で、カラーはPNK,MIX。トップスはAラインで体型を包み込み、リブ素材のハーフパンツが軽やかな履き心地です。さらに雑貨も充実。

ヘアクリップ3,960円、バッグ5,830円はいずれもBEG,GRN,PNK展開。毎日のコーディネートに取り入れやすく、ギフトにもおすすめです。

※全て税込価格

日常に寄り添う特別な一着

新木優子の「今着たい」を形にしたSNIDEL HOMEの第3弾コラボは、くつろぎと可愛さを両立した全8型。

ルームウェアとしても、ファッションとしても楽しめるデザインで、日常を少し特別にしてくれます。お気に入りを纏う時間が、心まで満たしてくれるはず♡気になる方は発売日をお見逃しなく。