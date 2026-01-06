松田龍平、母や妻ら家族のイラスト描かれた“書き初め”披露に反響「わー！似てる!!」「特徴とらえてて可愛い」「才能果てしない」
俳優の松田龍平（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。「書き初め」とつづり、家族のイラストが描かれた墨絵を披露した。
【写真】「わー！似てる!!」「特徴とらえてて可愛い」松田龍平が公開した、家族のイラスト描かれた“書き初め”
龍平は、半紙に墨汁を使って描かれた似顔絵が複数枚並べられた様子をとらえた1枚の写真をアップ。似顔絵の中には、母の松田美由紀や妹で俳優・ミュージシャンの松田ゆう姫、妻でモデルのモーガン茉愛羅と思われる似顔絵も並んでいる。
コメント欄には「わー！似てる!!」「特徴とらえてて可愛い」「才能果てしない」「すごい！」「凄く良い」などの声が多数寄せられている。
