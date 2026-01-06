お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が5日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。理想の男性として、お笑いコンビ・大自然のロジャー（38）を挙げた。

「強めの人というか、がっしりした人が好きで。芸人さんで言うなら、大自然のロジャーさん。無人島から来たみたいな感じ。みなぎる力みたいなのが欲しい」とロジャーからは生命力の強さを感じるという。

「実際に本当に好きだったんです、ロジャーさんのこと」と本気で恋心を寄せていたこともあり、バレンタインデーのエピソードを披露。プレゼントについて相方の田辺智加に相談したところ「男性芸人さんはモテるからチョコ以外のものがよくて。あんりは、いなりずしを作るのがじょうずだから、いなりずしを持っていきなさい」とアドバイスをもらった。

そこで、楽屋で会った際にいなりずしを渡すと「さっきから甘いもの食べてたから、こういうのめっちゃうれしい」と喜んでくれたそう。

「それで楽屋にいたら、そのことを知らない後輩が、“そのいなりずしうまそうですね。1個ください”って言ったんです。そしたらロジャーさんが、“これは俺があんりからもらったやつだから。人にはあげられない”って。めっちゃ好き！と思って」とメロメロ。

「告白もしたんです。東野幸治さんの『生存確認テレフォン』ってラジオがあって。私がロジャーさんのこと好きって聞きつけて。それで告白を電話でしたら、ちゃんと断ってくれて。“あんりは仲間でそういう風には見れない”っていうので終わって。でも、いい終わり方だったので、まだ理想のまま」と話した。