6日、映画『禍禍女』全国行脚 出発式に、監督を務めたゆりやんレトリィバァさんをはじめ、前田旺志郎さん、九条ジョーさん、鈴木福さん、斎藤工さんらキャスト陣が登壇しました。

【写真を見る】【ゆりやんレトリィバァ】斎藤工に「とにかく酷い目に遭っていただこうと」斜め上のオファー理由明かす





映画は、ゆりやんさんが自身の今までの恋愛をすべて詰め込んだ、こん身の初監督作品。出発式を皮切りに、ゆりやんさんは全国各地で街頭演説をして宣伝活動を行います。









冒頭のあいさつで、ゆりやんさんは“今日は監督として来ているんです”と、この日は、芸人モードではないと主張。しかし、直後に、“私の実際の恋愛を元にしたホラー映画です。.....なんで実際の恋愛を元にしてホラーになるんですか！”と、1人でノリツッコミ。キャスト陣に、“めっちゃピン芸人でした”と、訂正されて笑いを誘いました。









また、ゆりやんさんとはNSC（吉本興業のタレント養成所）の頃から付き合いのある九条さんは、「芸人ゆりやん」と「映画監督ゆりやん」の違いを聞かれると、“ギターとモアイくらい違う。蛇とカレーくらい違う”と話し、ややウケ。斎藤さんから“あとは？”と追撃を受けると、“ないですよ！。この2つのつもりで来たんですよ。これでウケんかったら終わり！”と騒いで会場を笑わせていました。









斎藤さんは、『カンヌ国際映画祭』で、ゆりやんさんの監督デビューが発表された際、現地にいたそうで、“その時にオファーをいただいた”と、カンヌで直接オファーを受けたことを告白。ゆりやんさんも当時を振り返りつつ、“なんやカンヌありまして...”と、ダジャレでひと笑い起こしていました。









さらに、ゆりやんさんは“斎藤工さんは、別の作品でご一緒させていただいてから、俳優さんとしてのあり方とか、お仕事の様子とか見させていただきましたし、映画監督としての背中も見させていただいた。私の背中をいつも押してくださる方”と、斎藤さんへの想いを熱弁。









そして、“昔、斎藤工さんに興味を持っていたことがあります。あったんですが、私のこと興味持ってくれなかったので、この映画に出ていただいて、とにかく酷い目に遭っていただこうという思いでオファーしました”と、ゆりやんさんは、斜め上のオファー理由を明かして満面の笑みを浮かべていました。









【担当：芸能情報ステーション】