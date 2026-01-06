EmEditor¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÉÔÀµ²þ¤¶¤óÌäÂê¤ÇÂ³Êó¡¡¡Ö¹¶·â¼Ô¤Î¹â¤¤¼¹Ç°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡ÖEmEditor¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëEmurasoft¤Ï1·î4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÂ³Êó¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤ÏÊÌ·ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆ³Àþ¤¬²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Ï°ìÏ¢¤Î¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ìÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤«¤é¡¢¡Ö2025Ç¯12·î31Æü18:26¡Á2026Ç¯1·î2Æü01:51¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡×¤Ë¤«¤±¤ÆºÇ¿·ÈÇ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¡Öemed64_25.4.4.msi¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¡¢¥ê¥ó¥¯¤¬Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ê²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò´Þ¤àÊÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÀµµ¬¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤ÎÈ¯¹ÔÀè¤Ï¡ÖEmurasoft, Inc.¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖGRH PSYCHIC SERVICES LTD¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÁÈ¿¥Ì¾µÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Emurasoft¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¹¹¿·¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤ä¼«Æ°¹¹¿·µ¡Ç½¡¢winget¡¢¥¹¥È¥¢¥¢¥×¥êÈÇ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢³ºÅö´ü´ÖÃæ¤ËÌäÂê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤ª¤è¤ÓSHA-256¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¤â¤·ÉÔ°ìÃ×¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¥¹¥¥ã¥ó¤ä´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢ÀÈ¼åÀ¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëWordPress¤Î»ÈÍÑ¤òÄä»ß¤·¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÀÅÅª¥µ¥¤¥È¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸åÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ë¤è¤ë¿¯³²¥ê¥¹¥¯¤ÏÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¼ê¸ý¤ÏÁ°²ó¸øÉ½¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÀ¸À¤³¤½Èò¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·«¤êÊÖ¤·¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¹¶·â¼Ô¤Î¹â¤¤¼¹Ç°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
