ÎÏ¶¯¤¤É®Ê¸»ú¤ò¤µ¤é¤ê¡Ä31ºÐàÇ¯¤Îº¹º§á¤Î»³ËÜ·½°í57ºÐ¡¢ºÊ¤ÎÂèÆó»ÒÇ¥¿±Êó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¡ª¥¤¥±¤ª»ú¡×¡ÖÃ£É®¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µAKB48¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÊ¡¦À¾ÌîÌ¤É±¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿Ì£¤Î¤¢¤ëÉ®Ê¸»ú¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Õ³°¡Ä¡©»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¤ÎÈþÊ¸»ú
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È»Ï¤á¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¡ÖºÊ¡¢À¾ÌîÌ¤É±¤¬ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¡¢»³ËÜ·½°í¤Ïº£Ç¯¤Ç58ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ºÊ¤ÎÇ¥¿±Êó¹ð¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼«¿È¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ã¤È¤Ð¤»¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â»³ËÜ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡¡2026Ç¯1·î4Æü¡¡»³ËÜ·½°í¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë
À¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤Ë¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÉ®Ê¸»ú¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¡£°ìËç¤Î»æ¾å¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Êó¹ðÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»ú¥µ¥¤¥º¤Î¶¯¼å¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÃ£É®¡ª¡¡¤¹¤é¤¹¤é¤È¤³¤ó¤ÊÉ®Ê¸»ú½ñ¤±¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖåºÎï¤Ê»ú¡×¤Ê¤É¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Î"ÈþÊ¸»ú"¤Ë´¶Ã²¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Ñ¥Ñ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¡ª¥¤¥±¤ª»ú¡×¡Ö»ú¤¬¥¥ì¥¤¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Âô»³Í¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡¡¥Ñ¥ÑÃ£É®¡×¡ÖÃ£É®¤Ë¡ª¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Á¡×¡Ö»ú¤¬°Õ³°¤ËåºÎï¾Ð¡×¡Ö±ü¤µ¤Þ¤ªÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£