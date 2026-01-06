速水もこみち＆平山あや夫妻、新年の“撮り合いっこ”ショットに「素敵な夫婦」と称賛の声
俳優の速水もこみちが1月4日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の平山あやが撮影したとみられるショットを公開し、注目を集めている。
速水は「2026 今年もよろしくお願い致します！」と、新年の挨拶とともにつづり、一枚の写真を投稿。愛犬を胸に抱き、カメラをまっすぐに見つめる自身の姿を披露した。この投稿には、妻である平山のアカウントがタグ付けされている。
一方、平山も同日にInstagramを更新。「今年もよろしくお願い致します」と記し、同じく愛犬を抱いた自身の写真をアップした。こちらの投稿では速水のアカウントがタグ付けされており、夫婦がお互いの写真を撮り合った様子がうかがえる。速水と平山は2019年に結婚を発表している。
これらの投稿にはファンから多くの反応が寄せられた。速水のショットには「もこみちさんかっこいい」「カッコいいと可愛いの渋滞」といったコメントが届いたほか、夫婦の仲睦まじいやりとりに対して「素敵な夫婦」「ラブラブで見ていて幸せになります」など、称賛の声が集まっている。
