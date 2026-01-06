俳優の工藤美桜さんは1月6日、自身のInstagramを更新。左手の薬指に指輪が光るソロショットを披露しました。（サムネイル画像出典：工藤美桜さん公式Instagramより）

俳優の工藤美桜さんは1月6日、自身のInstagramを更新。主演を務めるドラマ『悪いのはあなたです』（日本テレビ系）のオフショットを公開しました。

【写真】工藤美桜の左手薬指に指輪

かわいらしい笑顔を見せる

工藤さんは「#悪いのはあなたです　ありがとうございました　見逃し配信でもいっぱいみてくださいね〜！！　#悪あな　#ふせでぃ　先生」とつづり、1枚の写真を投稿。海辺で撮影したソロショットです。

顔に両手を添えており、左手の薬指には美しい指輪が光っています。無邪気でかわいらしい笑顔が、指輪の輝きをより引き立たせています。

「いよいよ本日最終回…！」

5日には「#悪いのはあなたです　いよいよ本日最終回…！予告すごいことになってたよ！」とつづり、花束を持ったソロショットを公開していた工藤さん。こちらもとても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)