工藤美桜、左手薬指に指輪光るソロショット公開！ 海辺で無邪気な笑顔を見せる「いっぱいみてくださいね」
俳優の工藤美桜さんは1月6日、自身のInstagramを更新。主演を務めるドラマ『悪いのはあなたです』（日本テレビ系）のオフショットを公開しました。
【写真】工藤美桜の左手薬指に指輪
顔に両手を添えており、左手の薬指には美しい指輪が光っています。無邪気でかわいらしい笑顔が、指輪の輝きをより引き立たせています。
かわいらしい笑顔を見せる工藤さんは「#悪いのはあなたです ありがとうございました 見逃し配信でもいっぱいみてくださいね〜！！ #悪あな #ふせでぃ 先生」とつづり、1枚の写真を投稿。海辺で撮影したソロショットです。
「いよいよ本日最終回…！」5日には「#悪いのはあなたです いよいよ本日最終回…！予告すごいことになってたよ！」とつづり、花束を持ったソロショットを公開していた工藤さん。こちらもとても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
