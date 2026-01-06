山本舞香、地元・鳥取の地震受け「実家に飛んで帰りました」 迅速な注意喚起に注目集まる

女優の山本舞香が6日、自身のInstagramを更新した。同日に鳥取県と島根県で発生した震度5強の地震を受け、地元への想いをつづり、注意を呼びかけている。



この日、鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震が発生。鳥取県出身の山本はストーリーズ機能を使い、「島根、鳥取の皆様大丈夫ですか？すごく揺れましたね。」と、ファンや地元住民の安否を気遣った。



続けて、自身の行動について「実家に飛んで帰りました。チビたちも無事でした。」と明かし、家族が無事であることを報告。寄せられた心配の声に対し「心配の連絡ありがとうございます。」と感謝をつづった。



投稿の最後には「安全な場所に避難してください。近所の方を声をかけてあげたりしてください。」と、冷静な行動と周囲への配慮を促している。出身地を襲った突然の揺れに対し、迅速にメッセージを発信した山本の投稿に注目が集まっている。

