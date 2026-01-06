東原亜希、夫・井上康生氏との仲睦まじい写真にファン歓喜「素敵な一年になりますように」
タレントの東原亜希が1月6日、自身のInstagramを更新。夫でシドニー五輪柔道男子100キロ超級金メダリストの井上康生氏との2ショット写真を公開し、話題となっている。
東原は「今年もよろしくお願いします♡（遅）」と、少し遅れて新年のあいさつを投稿。「やっと通常モード。韓国の記憶がすでに薄れてきていますが、年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました」と、充実した年末年始を過ごしたことを明かした。
この投稿では、井上氏と笑顔で並ぶ夫婦ショットのほか、子供たちの元気な様子がうかがえる写真も添えられている。東原は最後に「皆様にとっても素敵な一年になりますように♡♡♡」とファンへメッセージをつづった。
この投稿に、ファンからは多くの反応が寄せられた。コメント欄には「素敵なご夫婦」「めっちゃ良い写真」といった声が集まっている。
