¡Ö¤³¤Î¥×¡¼¥ë¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿¡×à¿åÃåá¤Ç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤Î»×¤¤½ÐÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¬Ç»¤¹¤®¡×¡ÖËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬¥½¥ì¤¸¤ã¤ó¡×
Ãª¶¶¹°»ê¤È¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤¬¸ø³«¤·¤¿à»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬SNS¤ÇºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ç¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢4Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤È¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥Ö¥·¥í¡¼¥ÉTCG Presents ¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ª¸µÆü12»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡×¤Ç¤Î1¥³¥Þ¡£¥¦¥Ê¥®¤ÈÃª¶¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¸½AEW½êÂ°¤ÎÇòÀîÌ¤Æà¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃæÌî¤¿¤à¤µ¤ó¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤ÎËÜ´ÖÊþ¹¸¤¬¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¿åÃå»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¡¼¥à¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÇºÇ¹â¤Ê¾ì½ê¤À¤Ê¤Ã¤ÆÃª¶¶¹°»ê¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö±ó¤¯¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¼¤á¤Ê¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤È¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡ØÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤µ¡Ù¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¾Þ»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤³¤Î¥×¡¼¥ë¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¬Ç»¤¹¤®¤Ã¥¹¤Ê¤¡¡×¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤ÈËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬¥½¥ì¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£