¡¡4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óDASH¡×¤Ë¥Ð¥¹¾èµÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óDASH¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÆÁÅç¤Ç¡¢¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÀ¥¸ÍÆâµòÅÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤±¤§¡¡¸æÌòÌÜ¤Ç¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤è¡Á¡×¤ÈÊý¸À¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËX¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢STU48¤Î¹©Æ£Íý»Ò¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÂô»³»ý¤Æ¤¿¤é¡¡¤¤¤Ê¤¡¡Á¤È»×¤Ã¤Á¤ç¤ë¡¡ÃÏ¸µ»³¸ý¸©¤â!!!¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·¼Âå¤¬¡ÖÁö¤ë¥Ð¥¹¤Î¼ÖÂÎ¤ò¤Ä¤«¤ß±¿Å¾ÀÊ¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¹©Æ£¤Ï¥Ð¥¹¤Î¾èµÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉàÀ¥¸ÍÆâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢½÷²¦á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¤À¤±¤Ë¡Ö¤ê¤³¤Á¤ÏÀ¥¸ÍÆâPR¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Í!¡×¡ÖÈÖÁÈ½Ð±é¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¹©Æ£Íý»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ»Òµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¿Í¤¤Ã¤È¤¤¤ë!¡×¡ÖSTU48¤Î¸µµ¤°õ¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥¦¥à¸÷Àþ¤«¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸«¼é¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤Î¸Ø¤ê¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£