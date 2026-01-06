「この地域は山陰の地震帯」と内陸地震の専門家　気象庁は過去の地震について「科学の知見では関係性わからない」

過去に発生した地震に震源が近い１月６日の地震、専門家は「この地域は山陰の地震帯」と話し、気象庁は「現段階で関係はわからない」としています。



６日午前１０時１８分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、最大震度５強を、鳥取県の境港市と日野町と江府町、島根県の松江市と安来市で観測しました。



震源の深さは１１キロで地震の規模を示すマグニチュードは６．４と推定されています。





■「関係性はわからない」大阪管区気象台は正午から記者会見を開き、震源が２０００年に最大震度６強（マグニチュード７．３）を観測した鳥取県西部地震や、２０１６年に最大震度６弱を観測した鳥取県中部地震（マグニチュード６．６）などに近いことについて、「現時点では関係性は分からない。科学の知見では関係性は分からない」（田利信ニ朗地震津波対策調整官）としました。■震度５強程度の地震に注意上記２つの地震に加え、山陰地方では平成以降、１９９１年に島根県東部でマグニチュード５．９の地震、２０１８年には鳥取県西部でマグニチュード６．１の地震が発生しています。田利調整官は、「この地域では過去に、大地震発生から１週間程度の間に同程度の地震が続発した事例がある」としたうえで、１週間程度、震度５強程度の地震に注意するよう呼びかけました。■「鳥取県西部地震のすこし西で起きた」専門家今回の地震について、内陸地震が専門の京都大学・飯尾能久名誉教授は、「２０００年の鳥取県西部地震の震源の少し西で起きたようだ。この地域は過去に地震が起きた場所が集まっていて、『山陰（地方）の地震帯』と呼ばれている」と話しています。飯尾名誉教授はまた、「この地域では大きな活断層は見つかっていない」「１８７２年の浜田地震以降、地震活動が活発だ」と山陰地方の特徴について話しました。