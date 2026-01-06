¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡¡¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥é¥¸¥ª»ëÄ°¢ªÁ°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¡Ö¼ã´³¡¢¼ãºî¤ê¤Ê¥ª¥¸¥µ¥Þ¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤¬6Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¾¾°æ°¦¤Î¤¹¤³¡Á¤·°¦¤·¤Æ¡¡MORE¡×¡Ê·î¡Á¶â¸å2¡¦00¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤ËÁ°¤ÎÀÊ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢Âçºå¤Ø°ÜÆ°Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³±¢ÃÏÊý¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¿·²£ÉÍÉÕ¶á¤Ç¿·´´Àþ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡Ö¤¹¤°Áö¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É1»þ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤âÁö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿·²£ÉÍ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤ÏÂçºå¤Ø¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡Ö¹Ô¤¤Î¿·´´Àþ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤Í¡¢°ìºòÆüÊüÁ÷¤·¤¿¥ä¥ó¥¿¥ó¤ò¡Ä¡×¤È4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¤òÊ¹¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î2¿Í¤¬Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ËÉü³è¤·¡¢¾¾°æ°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡Ö¡Ê¥ä¥ó¥¿¥ó¤ò¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢»ä¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤Ë¤Í¡¢½Ï¿ç¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¼ã´³¡¢¼ãºî¤ê¤Ê¥ª¥¸¥µ¥Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥¤¥ì¹Ô¤¤¬¤Æ¤é°ì½ÖÎ©¤Ã¤¿¤é²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤¬¶öÁ³¤Ë¤âÁ°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¡Øº£¡¢¡Ê¥ä¥ó¥¿¥ó¤ò¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤Éµ¯¤³¤¹¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£¤ª¤½¤é¤¯Ì¾¸Å²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¥´¥´¥¹¥Þ¤Ç¤·¤ç¡©¤ª¸ß¤¤¿·´´Àþ»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ
Ì¾¸Å²°¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿·²£ÉÍ¤Ç²¼¼Ö¤¹¤ë¤È·èÃÇ¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¹ß¤ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¯¤³¤·¤¿¤é¡Ø¥ï¥ª¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
