尾上松也「めちゃくちゃ儲かりました」 子ども時代のお年玉総額明かす→まさかの使い方「だって使い道ないですから」
歌舞伎俳優の尾上松也（40）が、6日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42 生放送）に出演。子どもの頃のお年玉事情を明かし、スタジオを驚かせた。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
お正月の過ごし方について、MCの青木源太アナウンサーから「歌舞伎俳優の皆さんはあいさつ回りとか結構忙しくされる方多いですよね？」と話題を振られると、松也は「いまはコロナ禍を経て行かなくなったんですけど」とし「子どもの頃は楽しみでしょうがなかった。お年玉めちゃくちゃ儲かりました」と振り返った。
その表現でスタジオに笑いが起きる中、となりに座るブラックマヨネーズの吉田敬に、松也が耳打ちすると、吉田は「でっかぁ！相場の十倍や…」とびっくり。
青木アナが「松也さんが子ども時代にもらったお年玉の総額すごいですか？」と探ると、吉田は「サイコロで言うたら頂点ですよね」と回答。腑に落ちていない様子の共演者に吉田は「サイコロの頂点掛ける10ですわ」と続けた。
ほぼ回答が明かされてしまい、松也自身が「それ60万（円）やん！」とツッコみ、スタジオを驚かせつつ笑いを誘った。さらに使い道について「大人にあげてました。親に預けたり、買ってあげたり…。だって使い道ないですから」と話し、終始、共演者をあ然とさせていた。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
お正月の過ごし方について、MCの青木源太アナウンサーから「歌舞伎俳優の皆さんはあいさつ回りとか結構忙しくされる方多いですよね？」と話題を振られると、松也は「いまはコロナ禍を経て行かなくなったんですけど」とし「子どもの頃は楽しみでしょうがなかった。お年玉めちゃくちゃ儲かりました」と振り返った。
青木アナが「松也さんが子ども時代にもらったお年玉の総額すごいですか？」と探ると、吉田は「サイコロで言うたら頂点ですよね」と回答。腑に落ちていない様子の共演者に吉田は「サイコロの頂点掛ける10ですわ」と続けた。
ほぼ回答が明かされてしまい、松也自身が「それ60万（円）やん！」とツッコみ、スタジオを驚かせつつ笑いを誘った。さらに使い道について「大人にあげてました。親に預けたり、買ってあげたり…。だって使い道ないですから」と話し、終始、共演者をあ然とさせていた。