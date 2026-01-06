¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î´ú¼ê¤òÈ¯É½¡¡ÃË»Ò¤Ï¿¹½Å¹Ò¡¢½÷»Ò¤Ïº£¸åÁªÇ¤Í½Äê¡¡·ëÃÄ¼°¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¤¬´ú¼êÂå¹Ô
ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï6Æü¡¢2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î´ú¼ê¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡¢¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
¿¹½Å¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò500m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤Ï500m¤È1000m¤Ë½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«²ñ¼°¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤Î´ú¼ê¤Ï¡¢ÃË½÷³Æ1Ì¾¤ÎºÇÂç2Ì¾¤ò»ØÄê¤Ç¤¡¢½÷»Ò¤Ïº£¸å¡¢TEAM JAPAN¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëTEAM JAPAN¤Î·ëÃÄ¼°¤ÈÁÔ¹Ô²ñ¤Ï¿¹½Å¤¬³¤³°±óÀ¬Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
Á°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê37¡Ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¶¿°¡Î¤º½¡Ê38¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£
¢£ºÇ¶á¤Î´ú¼ê
1998Ç¯¡¡Ä¹ÌîÂç²ñ¡¡À¶¿å¹¨ÊÝ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë
2002Ç¯¡¡¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Âç²ñ¡¡»°µÜ·ÃÍø»Ò¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¡¡¡¡
2006Ç¯¡¡¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¡¡²ÃÆ£¾ò¼£¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë
2010Ç¯¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¡¡²¬ºêÊþÈþ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë
2014Ç¯¡¡¥½¥ÁÂç²ñ¡¡¾®³Þ¸¶Êâ¡Ê¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë
2018Ç¯¡¡Ê¿¾»Âç²ñ¡¡³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë
2022Ç¯¡¡ËÌµþÂç²ñ¡¡ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¡Ë¡¦¶¿°¡Î¤º½¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë