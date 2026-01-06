ドーピング違反により昨年1月19日の大宮記念を最後にレースに出場していなかった北井佑季（35＝神奈川・119期）が6日、日本競輪選手会のホームページでコメントを発表した。以下、全文そのまま。

先ずは、今回のドーピング違反により競輪界に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、日頃より競輪を応援してくださっているファンの皆様、競輪にかかわる全ての皆様、選手の皆様に、心よりお詫び申し上げます。

この度の件により、競輪選手として、またスポーツに携わる者として決してあってはならない結果を招いてしまい、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしました。

この10か月間の制裁期間は、これまで競輪選手として歩んできた中で経験したことのない、非常に苦しく、厳しい時間でした。しかし同時に、自身の行動や管理の甘さ、競輪選手としての自覚の未熟さと真摯に向き合う機会ともなりました。

思いがけない結果に自分自身大きな衝撃を受けましたが、結果としてこのような事態を招いてしまったことは、全て私自身の責任であり、弁解の余地はございません。心より反省しております。

今後は二度とこのような事態を起こさぬよう、自身を律し、競輪選手としての責任と誇りを持ち、一走一走に誠心誠意向き合ってまいります。

北井は24年12月に行われたドーピング検査で、禁止薬物であるタンパク同化男性化ステロイド薬「メタンジエノン」の代謝物が検出。25年3月から3カ月間の斡旋停止、その後1カ月間の出場斡旋をしない処置、さらに選手会から6カ月間の出場自粛処分を受けていた。

8日に開幕する平塚競輪F1でレースに復帰する。