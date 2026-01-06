¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¡¡¼«¾Îà¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á·Ï¥¿¥ì¥ó¥Èá¡¡¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬Â¼½Å¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡¡¥·¥²¤Ã¤Á¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¡Ö30¼þÇ¯µÇ° Âç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤Î¥²¥¹¥È²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¡ÈÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¹â¤é¤«¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·Ç¤²¡¢¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¶»¤¬¥®¥å¥Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø¹»¤Ë¡Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ÈË×¼ý¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢²È¤Î¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡£³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é1ÈÖºÇ½é¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£»ä¤Ï¡¢³§¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¡Ö¤ª¤¸¤Ã¤Á¡×¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡É¤È¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü7Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡×¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ò¡¢¿ô»þ´ÖÁ°¤«¤é°é¤Æ»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Â¼½Å¤µ¤ó¡£¡Èº£¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¼¡¤Î¿Ê²½ÈÇ¡Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¡£¤µ¤Ã¤¡¢¥´¥Ï¥ó¤¢¤²Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÈÂ¼½Å¤â¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤È¼«¾Î¤·¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¼½Å¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡É¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î´¶¼Õ¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ò¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡È¡Ö¥·¥²¤Ã¤Á¡×¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¬´é¤ËÁ´Éô½Ð¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¯¤ÆÊü¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢1¸Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡È¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Éô¥·¥²¤Ã¤Á¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¡¢¥·¥²¤Ã¤Á¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30¼þÇ¯µÇ°¡ØÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡Ù¤Ï¡¢1·î7Æü¡Á2·î2Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û