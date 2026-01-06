¥Æ¥Ë¥¹¶Ó¿¥·½¡¢¸ªÉÔÄ´¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¡¡º£µ¨½éÀï¡¢Á´¹ëOP½Ð¾ì¤ÏÉÔÆ©ÌÀ
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°238°Ì¤Ç36ºÐ¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¥ã¥ó¥Ù¥é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼²¼ÉôÂç²ñ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¥Á¥§¥³Áª¼ê¤È¤Îº£µ¨½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢1¡½6¡¢2¡½2¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ª¤ÎÉÔÄ´¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª¡Ê12Æü³«»Ï¡Ë¤Î½Ð¾ì¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µÀ¤³¦4°Ì¤Î¶Ó¿¥¤Ïºòµ¨¡¢¹øÄË¤ÇÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢±¦¸ªÄË¤Ç¤âÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Î²¼ÉôÂç²ñ¤Ç¹øÄË¤«¤éÌó3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë