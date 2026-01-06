冬の主役＜３＞カーリング女子 吉村紗也香 ３３ （フォルティウス）

ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。

長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。

「やっとつかみ取れた」

初めて五輪出場を目指したのは１０歳代だった頃の２０１０年バンクーバー大会。５度目の挑戦で、ついにミラノ・コルティナ大会の出場権を手に入れた。「届きそうで届かなかった。年々やっぱり出たい思いが強くなっていた場所をやっとつかみ取れた」

３度目の挑戦が実らなかった後の２０年２月に行われた日本選手権でライバルの中部電力と２度対戦し、どちらも大敗した。シーズンを通して成績が安定しなかったこともあり、自らの精神的弱さを痛感したという。「自分自身が変わらないとこのままやってても、強くなれない」。振り返れば競技人生の大きな転機になったのがこの時だった。

その後、個人的にメンタルコーチをつけた。自分の中で、いい時とうまくいかない時に言葉や行動に違いがあるかどうかなどを洗い出し、いい状態に持っていけるような言動パターンを整理。フォルティウスでもプロ野球・日本ハムなどで選手、指導者の経験のある白井一幸氏をメンタルコーチとして迎え、仲間とともに徹底的にカーリングへの向き合い方を見直した。

不安や本心打ち明け「絆」強固に

大きく変わったことの一つは、自らの気持ちや考えを素直に仲間に打ち明けること。いいことだけではなく「今緊張している」といったわずかな不安や本心を口にすることだった。強がったり、遠慮したりして言えずにいた言葉をストレートに発すると仲間はしっかりと受け止めてくれた。自分自身、周りに支えられていることを実感し、信頼関係はより強固なものになったと思った。

目の前のことに集中することも以前に比べて大きく変わった点だ。「まずは今できることに集中すれば結果はついてくる」と考えてプレーするように心がけるうちに、「ショットが良くても悪くても一投一投気持ちが切り替えられるようになった」。そういった意識がチーム全体にも定着したように感じられた。

北京五輪出場をかけた２１年の日本代表決定戦では、２連勝してから３連敗で代表の座を逃した。直後には北海道銀行とのスポンサー契約が終了し、クラブチームとして再出発することになり支援先を探す苦労も味わった。だがその間、競技への情熱が衰えることはなく、むしろ「４年間でどんどん強くなっていった」。

２３年１２月に長男を出産。幼い子供を家族に預けての遠征が続き、そばで成長を見守れないもどかしさはありながらも、競技を割り切ってやると「自分に言い聞かせてきた」。あらゆる経験がアスリートや一人の人間として吉村を大きくした。これまでのカーリング人生で「最強」とも言える状態になったと今は自負する。自信を胸に初の五輪に乗り込む。（浜口真実）

［名場面］英国破り 初メダル

◆２０１８年平昌五輪 女子日本代表の「ＬＳ北見（ロコ・ソラーレ）」が臨んだ３位決定戦。強豪・英国との試合は我慢比べの展開だったが、同点の第９エンドに日本がスチールに成功して勝ち越し。最終第１０エンドには逆転を狙った相手のスキップ、イブ・ミュアヘッドの最終投が狙い通りにいかず、勝敗が決した。男女を通じて日本勢初のメダルとなる銅。選手が試合中に交わす「そだねー」という言葉や、休憩時間に車座になって果物などを食べる「もぐもぐタイム」なども話題になり、国内のカーリング人気が高まった。