（大石邦彦アンカーマン）

2026年が動き始めましたが、このお正月に初詣に行った人もいると思います。その初詣で「お賽銭」をいくら使ったかについての調査結果があります。

まずは、2019年の結果から見てみましょう（出典 ソニー生命）。



1位 愛知 694円

2位 宮崎 615円

3位 広島 567円



全国平均は286円ですから、愛知は2倍以上です。愛知県民は時に「ケチだ」と言われるではないですか。そんなことはない。使うところには使うんです。

愛知県が上位になる理由を豊川稲荷の担当者に聞いたところ「愛知県は寺や神社が全国で最も多く（なんと7800余り）、常に身近な存在。いい意味でお賽銭に対する抵抗感がないのではないか」と分析しています。

2025年のトップ3はすべて新たな県に

では2025年の結果は（出典 ソニー生命）。



1位 秋田 1925円

2位 静岡 1478円

3位 東京 1439円



そして4位に愛知が入ってきます（1385円）。平均は603円でした。

驚くべきは金額です。トップで比較すると2019年の694円から1925円と2.7倍に増えています。



詳しい理由は分かりませんが、物価高が続いていても給料は増加傾向、「困ったときの…」ではありませんが、状況を好転させたいという真剣さが伝わってきます。

2026年はスポーツのビッグイベント多数

2026年、お賽銭の効果はあるのでしょうか。ことしの主な予定を見ていきましょう。



1月1日から取引適正化法、いわゆる取適法が施行されました。これは、業務を請け負う企業などが適正な対価で取引できるようにしたもので、中小企業の利益を守るための法律になります。

2月には、イタリアのミラノ・コルティナで冬季オリンピックが開催、東海地方の選手にもメダルに期待がかかります。ことしはスポーツイヤーで、3月にはWBCが行われます。井端ジャパンに2連覇の期待がかかります。6月にはサッカーワールドカップも。

7月以降 携帯番号に「060」追加

また携帯番号は「060」が追加されます。スマホの普及と1人で複数回線を持つ人が増えたため、新たな番号帯として060が加わります。

そして9月には、いよいよアジア・アジアパラ競技大会が愛知・名古屋で開催されます。



地域全体で盛り上げて、多くの人に愛知県をこの名古屋を知ってもらうチャンスにしたいですね。この一年が皆さんにとっても素敵な1年になりますよう願っています。