¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡½é´ÆÆÄºî¤ÇºØÆ£¹©¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡Ö¾¯¤·¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¢¡¢ºØÆ£¹©¤é¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö²Ò²Ò½÷¡×¡Ê£²·î£¶Æü¸ø³«¡ËÁ´¹ñ¹ÔµÓ½ÐÈ¯¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö²Ò²Ò½÷¡×¤Ï¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î½é´ÆÆÄºî¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÎÎø°¦ÂÎ¸³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤á¤³¤Þ¤ì¤¿Îø°¦±Ç²è¤Ç¤¢¤êÉü½²·à¤À¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡Ö»ä¡¢±Ç²è¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤Þ¤µ¤«³ð¤¦¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´î¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¡ÊÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ËÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ò¾¡¼ê¤Ëº¨¤ó¤Ç¡Øµö¤µ¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤ÇÉü½²¤·¤Æ¤ä¤ë¡¢±Ç²è¤Ç¤µ¤é¤·¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²Ò²Ò½÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤È±Ç²è¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºØÆ£¤Ï¡Ö°ìºòÇ¯¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡ÖºØÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È°ìÃ¶¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÎ¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡ÊºØÆ£¤Ï¡Ë»ä¤Î¤³¤È¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤éà²Ò²Ò¼Öá¤ËÐ«¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¹ÔµÓ¤¹¤ë¡£¤ª¤Ê¤é¤ò²¿²ó¤â¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë²Ò²Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼Îø°¦¤Ç¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¼¤ÒÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£