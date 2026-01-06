巨人の吉川尚輝内野手（３０）が６日、ブルージェイズに移籍することが決まった盟友・岡本和真内野手（２９）を祝福した。

岡本は、同球団と４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意した。２５年シーズンは左肘の靭帯損傷により長期離脱を余儀なくされたものの、８月に一軍復帰。打率３割２分７厘で２５１打数８２安打４９打点、１５本塁打と８年連続の２桁本塁打を達成した。

昨年１０月にポスティング制度を利用してのメジャー挑戦を表明。交渉期限目前の３日（日本時間４日）にブルージェイズと電撃合意したとＭＬＢ公式サイトやニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者ら複数の主要な現地メディアが報じていた。

岡本がキャプテンを務めた２０２３年〜２４年に副キャプテンとしてサポート。二人三脚でチームをけん引してきた。オフの自主トレもともに行っている吉川は移籍先決定の連絡を岡本本人からもらったようで、「もちろんそれはうれしいですし、また楽しみの１つが増えたのかなと思います」とニッコリ。その上で「頑張ってほしいです」と新天地でプレーする盟友にエールを送った。

吉川は昨年１０月下旬に両股関節の手術を受けて現在もリハビリを継続している。「まだどうなるかもわかんないんで、開幕に早く間に合うように頑張りたいなと思います」と語っていた。