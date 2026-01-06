俳優の松山ケンイチ（４０）が「背中ギックリ」で動けなくなったことを報告した。

松山は６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「【背中ギックリやらかしました】皆さんこんにちは本厄の松山です早速本厄の恩恵を頂きました」とポスト。

「朝着替えたら背中に電気走って動けなくなりましたが気合いの鬼なのでｍｏｍｉｊｉ１発目の打ち合わせ行ってきました」と動けなくなった状況を説明し、妻の女優・小雪とともに運営するブランドの打ち合わせに参加したことも明かした。

続けて「ここ数日オクトラ０で獰猛（どうもう）なオクトリンで集金しながら６時間位座りっぱなしだったのが原因ではなく多分寝袋で寝て寒かったからだと思います」と、ゲーム好きの松山らしくゲームで長時間座っていたことを告白しながら理由は違うと分析。「皆さんも温かい服着て寝てくださいね」とつづった。

最後には「さて、今日から【テミスの不確かな法廷】始まりますね 僕もまだ観（み）てないので１０時から観てＸで実況したいと思います お邪魔になると申し訳ないのでじっくりリアタイしたい方は通知オフにしてください。それでは今夜１０時テミス不確かな法廷第一話【宇宙最強戦士・安堂清春】観てくれよな！！」と記し、同日スタートの主演ドラマ、ＮＨＫ「テミスの不確かな法廷」（火曜・午後１０時）の告知でしめくくった。