【モデルプレス＝2026/01/06】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が1月5日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でリラックスした様子を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】29歳TWICEメンバー「大人の色気」ベッドでスポブラ姿に

◆TWICEサナ、ベッドでのナチュラルショット公開


サナは、アメリカ発の人気ヨガ・フィットネスウェアブランドのアカウントをメンションし、関連する複数枚のオフショットを投稿。美しい身体のラインが際立つレギンスとスポーツブラのセットアップを着こなした写真では、ベッドの上で笑顔を見せてくつろぐ姿を公開している。

◆TWICEサナの投稿に反響


この投稿には「スタイル良すぎ」「女神みたい」「大人の色気」「破壊力がすごい」「着こなせるのがすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

