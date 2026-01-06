TWICEサナ、ベッドでのスポブラ姿など公開「スタイル良すぎ」「女神みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/06】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が1月5日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でリラックスした様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳TWICEメンバー「大人の色気」ベッドでスポブラ姿に
サナは、アメリカ発の人気ヨガ・フィットネスウェアブランドのアカウントをメンションし、関連する複数枚のオフショットを投稿。美しい身体のラインが際立つレギンスとスポーツブラのセットアップを着こなした写真では、ベッドの上で笑顔を見せてくつろぐ姿を公開している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「女神みたい」「大人の色気」「破壊力がすごい」「着こなせるのがすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳TWICEメンバー「大人の色気」ベッドでスポブラ姿に
◆TWICEサナ、ベッドでのナチュラルショット公開
サナは、アメリカ発の人気ヨガ・フィットネスウェアブランドのアカウントをメンションし、関連する複数枚のオフショットを投稿。美しい身体のラインが際立つレギンスとスポーツブラのセットアップを着こなした写真では、ベッドの上で笑顔を見せてくつろぐ姿を公開している。
◆TWICEサナの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「女神みたい」「大人の色気」「破壊力がすごい」「着こなせるのがすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】