ミチ、ビキニ姿で美ボディ披露 ビーチショットに「スタイル良すぎ」「肌が発光してる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】モデルのミチが1月5日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳モデル「肌が発光してる」ビキニ姿で抜群スタイル披露
ミチは「毎日ビーチ」とつづり、砂浜や海沿いでのオフショットを複数枚投稿。ヘルシーなビキニ姿にサングラスをかけて、笑顔で見上げている自然体な様子を公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「レベチ」「透明感すごい」「スタイル良すぎ」「肌が発光してる」「憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳モデル「肌が発光してる」ビキニ姿で抜群スタイル披露
◆ミチ、ビキニ姿を公開
ミチは「毎日ビーチ」とつづり、砂浜や海沿いでのオフショットを複数枚投稿。ヘルシーなビキニ姿にサングラスをかけて、笑顔で見上げている自然体な様子を公開している。
◆ミチの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「レベチ」「透明感すごい」「スタイル良すぎ」「肌が発光してる」「憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】