鹿児島県内の中小企業の年始会が開かれました。課題を抱えながらも明るさを見出す発言の一方で、緊迫する国際情勢を懸念する声も聞かれました。

会には各業界のトップらおよそ160人が出席しました。

（記者）「会場には県の経済界のリーダーが集まっています。ことしの鹿児島の景気をどのように予報するのでしょうか？」

（県中小企業団体中央会・小正芳史会長）「今の状況は景気がいいと言いながらも、中小企業には及んでいないのが実態。物価高・コスト高・賃金アップ、いろんな課題があり、苦労している」

物価高や人材不足を懸念する声の一方で、県内経済への明るい展望も聞かれました。

（日本銀行鹿児島支店・矢野正康支店長）「緩やかな回復基調になるかな。鹿児島県は一次産業のウェイトも大きいので、食料品の価格があがるのは生産者には必要な取り組みだが、個人消費とのバランスをどうするか見ていきたい」

ウクライナやパレスチナでの戦争、さらにアメリカがベネズエラを攻撃したことについては・・・

（鹿児島経済同友会・岡恒憲代表幹事）「この問題は、大きな問題になるのではと思う。鹿児島の中小企業も輸出入をやっているところがたくさんあるし」

冷え込んでいる日中関係についても発言がありました。

（県旅行業組合・中間幹夫会長）「上海便・香港便がストップしているので、その影響は大きい。その都度、困難を乗り越えているので、少々のことではビクともしないと確信している」

国内外の動きを注意深く見ながら、県内経済の回復に向けた動きが続くと見られています。

・