¡È¥³ー¥Òー¤Î¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×Âç²ñ¡É¸©Æâ³°¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬µ»¶¥¤¦
¥³ー¥Òー¹¥¤¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³ー¥Òー¤òÃê½Ð¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Îµ»¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×Âç²ñ¡Ö¥«¥´¥·¥Þ ¥Ü¥ë¥±ー¥Î ¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¥«¥Ã¥×¡×¡£
¸©Æâ³°¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ä°ìÈÌ¤Î»²²Ã¼Ô36¿Í¤¬Æ±¤¸¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò»È¤¤¡¢Æ»¶ñ¤ä¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÌ£¤Èµ»¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Òー¤Ï¡¢8¿Í¤Î¿³ºº°÷¤¬»ÀÌ£¤È¥³¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¹á¤ê¤ò¿³ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ ¤¹¤´¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï
²ñ¾ì¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â¥³ー¥Òー¤Î»î°û¤¬¤Ç¤¡¢¹¥¤ß¤Î¥³ー¥Òー¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¤¥³ー¥Òー¤¬Þ»¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¸«¤¿¤¤¡×
¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¦ºä²¼·ò²ð¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¥³ー¥Òー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤òÅð¤ßÊ¹¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤â¥³ー¥Òー¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÆÊÌÚ¤ÎÆâÂ¼Ä¾¿Í¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦