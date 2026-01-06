豪ドルが堅調、貴金属相場続伸を好感＝ロンドン為替



豪ドルが堅調に推移している。米国とベネズエラの政治的緊張など地政学リスクの波及を受けて、金相場や銀相場など貴金属相場が続伸している。資源国通貨の代表格として豪ドルに買い圧力がかかっている。豪ドル/ドルは0.6703付近を安値に、足元で0.6739付近に高値を伸ばしてきている。対円では105.37付近、対カナダでは0.9270付近に本日の高値をそれぞれ更新している。



AUD/USD 0.6737 AUD/JPY 105.28 AUD/CAD 0.9267

外部サイト